Son Dakika: Kremlin: Rusya görüşmeye hazır, Ukraynalıları bekliyoruz

27 Şubat 2022 Pazar, 10:20

Kremlin sözcüsü Peskov, Rus heyetinin dışişleri bakanlığı, savunma bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı idaresi temsilcilerinden oluştuğunu söyledi.

Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını da belirtti.

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