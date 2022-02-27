Son Dakika: Kremlin: Rusya görüşmeye hazır, Ukraynalıları bekliyoruz
Son Dakika: Ria haber ajansının haberine göre; Kremlin Sözcüsü Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu ve Moskava'nın Ukraynalıları beklediğini söyledi. Peskov, heyetin Ukraynalılarla görüşmek için Belarus'a ulaştığını da belirtti.
Kremlin sözcüsü Peskov, Rus heyetinin dışişleri bakanlığı, savunma bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı idaresi temsilcilerinden oluştuğunu söyledi.
Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını da belirtti.
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