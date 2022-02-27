Son Dakika: Kremlin: Rusya görüşmeye hazır, Ukraynalıları bekliyoruz

Son Dakika: Ria haber ajansının haberine göre; Kremlin Sözcüsü Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu ve Moskava'nın Ukraynalıları beklediğini söyledi. Peskov, heyetin Ukraynalılarla görüşmek için Belarus'a ulaştığını da belirtti.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 10:20
Son Dakika: Kremlin: Rusya görüşmeye hazır, Ukraynalıları bekliyoruz
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Kremlin sözcüsü Peskov, Rus heyetinin dışişleri bakanlığı, savunma bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı idaresi temsilcilerinden oluştuğunu söyledi.

Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını da belirtti.

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