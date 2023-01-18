Son Kennedy filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2017 yılında vizyona giren Son Kennedy filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Son Kennedy filminin konusu ne? Son Kennedy filminin oyuncuları kim? Son Kennedy filminin IMDb puanı kaç?
Son Kennedy (Chappaquiddick), yönetmenliğini John Curran, senaristliğini Taylor Allen ve Andrew Logan'ın üstlendiği, 2017 yapımlı bir gerilim/dram filmidir.
SON KENNEDY FİLMİNİN KONUSU NE?
Amerika'nin en ünlü ailesinin gölgesinde büyüyen en küçük oğul Ted Kennedy’nin hikayesine odaklanan yapım…
18 Temmuz 1969 tarihinde ABD senatörü Ted Kennedy ve 28 yaşındaki politik stratejist Mary Joe Kopechne, arabalarının yoldan çıkması üzerine Poucha Gölü'ne uçarlar. Senatör Kennedy arabadan kurtulmayı başarırken, yolcu koltuğundaki Kopechne boğularak hayatını kaybeder. Kazadan 10 saat sonra olayı polise bildiren senatör Kennedy'nin hakkında soruşturma başlar. Ortaya çıkacak olan gerçekler neler olacaktır?
SON KENNEDY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jason Clarke
Kate Mara
Ed Helms
SON KENNEDY FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Son Kennedy filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
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