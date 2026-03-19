İstifa eden Joe Kent'ten ABD'yi karıştıracak sözler... Trump’a yakın isimden savaş itirazı: 'İran’la savaşa girmeyin'

İran’la savaş konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle terörle mücadele direktörlüğü görevinden ayrılan Joe Kent, Tucker Carlson’ın programında yaptığı açıklamalarla ABD’de yeni bir tartışma başlattı.

Kent, Trump çevresinde etkili bir isim olarak bilinen Charlie Kirk’ün, Beyaz Saray’daki son görüşmelerinde kendisine doğrudan, “Joe, bizi İran’la savaşa girmekten alıkoy” dediğini öne sürdü. Kent, Kirk’ün ayrıca ABD’nin İsrail’le ilişkilerinin de yeniden değerlendirilmesini savunduğunu iddia etti.

Kent’in açıklamaları, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılar düzenlediği ve Washington yönetiminin savaş politikası nedeniyle içeride yoğun eleştiriler aldığı bir dönemde geldi.

BEYAZ SARAY'DAKİ SON GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Joe Kent, Charlie Kirk’ü son kez Haziran ayında Beyaz Saray’ın West Wing bölümünde gördüğünü söyledi. Kent, Carlson’ın programında bu anı anlatırken, “Bu dünyada Charlie Kirk’ü son görüşüm Haziran ayında, West Wing’deydi” ifadelerini kullandı.

Kent, Kirk’ün o görüşmede kendisine doğrudan, “Joe, bizi İran’la savaşa girmekten alıkoy” dediğini aktararak, bu sözlerin Trump’a yakın çevre içinde savaşa dönük kaygının boyutunu gösterdiğini savundu.

Programdaki açıklamalarında Charlie Kirk’ün yalnızca İran’la savaşa karşı çıkmadığını öne süren Kent, Trump’a en yakın isimlerden birinin bu konuda açık biçimde farklı düşündüğünü söyledi.

Kent, “Başkan Trump’ın en yakın danışmanlarından biri, İran’la savaşa girmememiz ve en azından İsraillilerle ilişkimizin yeniden düşünülmesi gerektiğini yüksek sesle savunuyordu” dedi.

Bu çıkış, Charlie Kirk’ün Trump yönetimi üzerindeki etkisi nedeniyle ayrıca dikkat çekti. Cumhuriyetçi çevrelerde Kirk’ün, Donald Trump yönetimindeki birçok ismin yükselişinde rol oynadığı, hatta JD Vance’in Trump’ın başkan yardımcısı adayı olmasında etkili olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

SUİKAST SORUŞTURMASINA İLİŞKİN TARTIŞMALI SÖZLER

Kent, programda Charlie Kirk suikastına ilişkin de tartışma yaratacak iddialar dile getirdi. Kirk’ün öldürülmesinin ardından bazı soruların yanıtsız bırakıldığını savunan Kent, kamuoyu önünde işlenen bu cinayete dair daha fazla soru sorulması gerektiğini söyledi.

Kent, “Ve sonra bir anda kamuoyu önünde suikasta uğruyor ve bununla ilgili hiçbir soru sormamıza izin verilmiyor mu?” ifadelerini kullandı.

Kent, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi’yle bağlantılı olarak içinde yer aldığını söylediği inceleme sürecine değinerek, “Parçası olduğum soruşturmanın devam etmesi engellendi” iddiasında bulundu.

Kent, soruşturmada hâlâ araştırılması gereken çok sayıda başlık olduğunu da öne sürerek, “Yanıtlanmamış sorular var” dedi.

İSRAİL YANLISI BAĞIŞÇILAR İDDİASI

Joe Kent, Charlie Kirk’ün ölümünden önce İsrail yanlısı bağışçılardan baskı gördüğünü de ileri sürdü. Kamuoyuna yansıyan mesajlaşmalara işaret eden Kent, Kirk’ün bu dönemde ciddi baskı altında olduğunu savundu.

Kent, bu bölümde, “Kamuoyuna açıklanan mesajlar nedeniyle biliyoruz ki Charlie, birçok İsrail yanlısı bağışçının yoğun baskısı altındaydı” ifadesini kullandı. Ancak Kent, bu iddialara ilişkin herhangi bir yeni kanıt paylaşmadı.

Muhafazakâr podcaster Candace Owens da Kent’in açıklamalarının yer aldığı görüntüyü yeniden paylaşarak tartışmayı büyüttü.

Owens daha önce de Charlie Kirk’ün ölümüyle ilgili komplo teorilerini gündeme getirmiş, ancak dış müdahale iddialarına dair kanıt sunmamıştı.

CHARLİE KİRK'ÜN TRUMP ÇEVRESİNDEKİ ETKİSİ

Turning Point USA’in kurucusu Charlie Kirk, 10 Eylül 2025’te Utah Valley University’de düzenlenen etkinlikte vurularak öldürülmesinin ardından Cumhuriyetçi siyasette daha da merkezi bir figür haline geldi. Anma etkinliklerinde çok sayıda Cumhuriyetçi isim, Kirk’ün Trump yönetimindeki kadroların şekillenmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi.

Özellikle JD Vance’in Trump’ın başkan yardımcısı adayı olmasında Kirk’ün etkili olduğu yönündeki değerlendirmeler, Kent’in anlattığı son görüşmeye siyasi ağırlık kazandırdı.

Öte yandan Charlie Kirk suikastı davasında Utahlı Tyler Robinson cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Soruşturmaya ilişkin resmi süreç devam ederken, Kent’in açıklamaları sağ medyada yeni bir tartışma başlattı.

Başkan Donald Trump ise Kent’in istifasının ardından eski terörle mücadele direktörünü hedef almış, onu “güvenlik konularında zayıf” olmakla suçlamıştı. Kent’in son açıklamaları, hem İran savaşı hem de Charlie Kirk suikastı üzerinden Trump çevresindeki görüş ayrılıklarını yeniden görünür hale getirdi.