'İstihbarat' krizi çözülemiyor

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 04:12

Arjantinli mevkidaşı Santiago Cafiero ile bakanlığın İstanbul temsilciliğinde dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “Terör tehdidi olduğuna dair somut bilgileri olduğunu söylediler. Tehdit varsa nereden kaynaklandığını bize bildirmeleri gerekmez mi? Varsa, saldırıya dönüşmeden bertaraf edilmeli. Sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz?” dedi.

(Mevlüt Çavuşoğlu)

Çavuşoğlu, konsoloslukların somut bilgi ve belge paylaşmadan yeniden böyle önlemler alması durumunda ilave adımlar atacaklarını belirtti.

BİLGİ PAYLAŞMADILAR

Kuranıkerim yakma eylemlerinin ardından bazı ülkelerin misyonlarına yönelik güvenlik tedbirlerinin artırıldığını söyleyen Çavuşoğlu, “Bu hadiseyle hiç ilgisi olmayan bazı Avrupa ülkelerini de görüyoruz. ‘Kapatma eylemine siz de katılın’ dediklerini biliyoruz” dedi.

Cumhuriyet’e bilgi veren İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu yetkilisi ise konsolosluğun kapanmadığını ancak halka açık etkinliklerin durdurulduğunu söylerken güvenlik tehdidine ilişkin ise bilgi vermedi. Hollanda Büyükelçiliği yetkilileri de konuyla ilgili yorum yapamayacaklarını belirtti.