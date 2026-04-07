İstihbarat notu ortaya çıktı: İngiliz basınından Hamaney iddiası

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in ağır bir sağlık sorunu nedeniyle Kum kentinde tedavi gördüğü ve ülkeyi yönetebilecek durumda olmadığı iddia edildi.

İngiliz The Times gazetesinin, ABD ve İsrail istihbaratına dayandırdığı diplomatik nota göre Hamaney’in bilincinin kapalı olduğu ve “karar alma süreçlerine katılamayacak durumda” bulunduğu öne sürüldü.

Haberde yer verilen nota göre, Mücteba Hamaney’in İran’ın dini merkezi olarak kabul edilen Kum kentinde tedavi altında olduğu belirtildi.

Notta, “Hamaney ağır bir durumda tedavi görüyor ve rejimin karar alma süreçlerine dahil olamıyor” ifadeleri yer aldı.

Aynı notta, ABD-İsrail saldırısında öldürülen eski dini lider Ali Hamaney’in cenazesine ilişkin hazırlıkların da Kum’da sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

“BİRDEN FAZLA MEZAR” İDDİASI

İstihbarat değerlendirmesinde, Kum’da birden fazla mezarı kapsayacak büyük bir anıt mezar inşası için hazırlık yapıldığı ileri sürüldü.

Habere göre, bu durum, Hamaney ailesinden başka isimlerin de aynı alana defnedilebileceği yönünde yorumlandı.

İran yönetimi, Mücteba Hamaney’in, savaşın ilk gününde düzenlenen ve babası Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu aile üyelerinin hayatını kaybettiği hava saldırısında yaralandığını doğrulamıştı.

Ancak Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Yeni lider, savaşın başlamasından bu yana kamuoyu önüne çıkmadı.

Hamaney’in görevini yerine getiremediği yönündeki iddialar, İran’da fiili yönetimin Devrim Muhafızları’nın elinde olduğu yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da İranlı yetkililerle yürütülen temaslarda doğrudan dini liderle görüşmediğini belirtmesi dikkat çekti.