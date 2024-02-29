İstihbarat şefi açıkladı: 'Eski milletvekili ajan çıktı'

Avustralya istihbarat şefi, ismini açıklamadığı eski bir milletvekilinin ajanlık faaliyeti yaptığını açıkladı. İstihbarat şefinin iddiaları başkenti sarsarken istihbarat şefi, "A-Takımı" olarak adlandırılan grubun faaliyetlerini özetledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 12:14
İstihbarat şefi açıkladı: 'Eski milletvekili ajan çıktı'
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Avustralya Güvenlik Genel Müdürü Mike Burgess, eski bir Avustralyalı siyasetçinin ülkeyi yabancı bir casus ağına "sattığını" iddia etti.

"A-Takımı" olarak adlandırılan grubun faaliyetlerini özetleyen Mike Burgess, milletvekilinin dönemin başbakanının ailesine erişim teklif ettiğini iddia etti. Bu kişinin ve birlikte çalıştığı ülkenin adını vermeyen Burgess, komplonun "birkaç yıl önce" ortaya çıktığını öne sürdü.

İddia Canberra'yı sarsarken, bazıları milletvekilinin kimliğinin açıklanması çağrısında bulundu.

Burgess, casusların öğrenciler, akademisyenler, politikacılar, iş adamları, kolluk kuvvetleri ve kamu görevlileri gibi bir dizi insanı hedef aldıklarını ve ticaret, siyaset, dış politika ve savunma gibi konulardaki raporlar için binlerce dolar ödemeyi teklif ettiklerini söyledi. Avustralya'nın, İngiltere ve ABD ile imzaladığı AUKUS savunma anlaşmasına ilişkin bilgilerin özellikle ilgilerini çektiğini sözlerine ekledi.

Burgess, eski Avustralyalı politikacının, yabancı şebekenin "başarılı bir şekilde yetiştirdiği ve işe aldığı" en önemli kişi olduğunu iddia ederken, aktif oldukları yıllara ilişkin belirli bir ayrıntı vermedi. 

Burgess, "Bu siyasetçi yabancı rejimin çıkarlarını ilerletmek için ülkesini, partisini ve eski meslektaşlarını sattı. Bir noktada eski politikacı, başbakanın aile üyelerinden birini casusların yörüngesine sokmayı bile teklif etti. Neyse ki bu plan gerçekleşmedi ama diğer planlar gerçekleşti" diye konuştu. 

Burgess, 2018 yılında ülke parlamentosundan geçen daha sert yasalara atıfta bulunarak, "Bazı kişiler casusluk ve dış müdahale yasalarının geriye dönük olmadığı için minnettar olmalılar" dedi.

Eski hazine bakanı ve ABD eski büyükelçisi Joe Hockey, milletvekilinin kimliğinin açıklanmasını isteyenler arasında yer aldı ve bunun yapılmamasının tüm siyasetçileri lekeleyeceğini belirtti. 


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