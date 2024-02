Ünlü komedyen ve oyuncu Richard Lewis hayatını kaybetti

Yayınlanma: 29.02.2024 - 10:17

Güncelleme: 29.02.2024 - 10:18

Curb Your Enthusiasm dizisiyle akıllarda yer eden ünlü aktör Richard Lewis 76 yaşında hayatını kaybetti.

Lewis'in basın sözcüsü Jeff Abraham, komedyenin salı akşamı Los Angeles'taki evinde kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

Oyuncunun vefatıyla ilgili "Eşi Joyce Lapinsky, tüm destek için herkese teşekkür ediyor ve şu anda mahremiyet istiyor" ifadeleri kullanıldı.

Curb Your Enthusiasm dizisinin başrolünü Lewis ile paylaşan Larry David, "Richard ve ben 3 gün arayla aynı hastanede doğduk ve hayatımın çoğunda beni için bir kardeş gibiydi. Çok nadir olan bir kombinasyona sahipti; hem komik hem de tatlıydı. Ancak bugün beni hüngür hüngür ağlattı ve bu yüzden onu asla affetmeyeceğim" dedi.

1989 - 1992 yılları arasında yayımlanan Anything But Love dizisinde Lewis ile başrolü paylaşan Jamie Lee Curtis de mesajında, "Bugün içkiyi bıraktıysam sebebi odur. O bana yardım etti. Sadece bu iyiliği için bile ona minnettar olurdum. Joyce'ta aşkı buldu ve ayıklığı dışında kendisi için en önemli şey oydu. Bunu yazarken ağlıyorum. Tatlı ve komik bir adama veda etmek için garip bir yol. Kahkahalar içinde uyu Richard" yazdı.

Lewis geçen sene Parkinson hastalığı olduğunu bildirmiş ve standup gösterilerine son verdiğini duyurmuştu. Kısmi olarak emekliliğini duyursa da Lewis, Curb Your Enthusiasm'in HBO'da şu anda yayınlanan 12. sezonunda rol almıştı.

Oyuncu 2021'de diziye dönmesinin ardından "Hayatımı komediye adadım, neşe doluyum" demişti. Oyuncu, "Leaving Las Vegas", "Once Upon a Crime", "Anything But Love", "Blunt Talk" ve "7th Heaven" gibi yapımlarla tanınıyor.