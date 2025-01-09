İsveç, Almanya'dan onlarca tank satın alacak

İsveç'in Almanya'dan 44 Leopard 2A8 tipi ana muharebe tankı satın alacağı bildirildi.

İsveç, Almanya'dan onlarca tank satın alacak
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AA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 14:17

İsveç Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 44 yeni Leopard 2A8 tankının satın alınacağı ve envanterdeki 66 Leopard 2 tankı ile diğer savaş araçlarının kapsamlı şekilde modernize edileceği belirtildi.

Savunma Bakanı Pal Jonson, mevcut güvenlik durumu nedeniyle 1950'lerden bu yana en kapsamlı modernizasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.

İsveç'in bu amaçla yeni üretilen 44 Leopard 2A8 tankının temini için Fransız-Alman savunma şirketi KNDS ile anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Modernizasyon için 22 milyar kron (yaklaşık 1,9 milyar avro) harcanacağı ve savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirerek kurulmakta olan dört tugayın tamamlanmasına katkıda bulunulmasının amaçlandığı vurgulandı.

Yeni tankların 2028 ile 2031 yılları arasında teslim edilmesi planlanıyor.


Etiketler: #isveç #Almanya

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