CANLI YAYIN: Malmö - Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası

Yayınlanma: 12.12.2024 - 19:40

Güncelleme: 12.12.2024 - 19:40

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Yeni Malmö Stadyumu'ndaki maç, TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Darren Bond'un yapacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i ise Jarred Gillett olacak.

"Kupa 2"de bu sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

İŞTE 11'LER

Malmö: Persson; Stryger Larsen, Rösler, Zatterström, Busanello; Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin; Rieks, Botheim

Galatasaray: Muslera, Metehan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Berkan, Yunus, Mertens, Batshuayi