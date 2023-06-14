İsveç Başbakanı Kristersson: Artık diğer ülkeler Türkiye'nin onayını bekliyor

Yayınlanma: 14.06.2023 - 11:58

Güncelleme: 14.06.2023 - 12:01

İsveç parlamentosu Riksdag'da bulunan milletvekilleri, ülkenin NATO'ya üyelik sürecini tartıştı.

Parlamentoda söz alan Başbakan Ulf Kristersson, ülkesinin, Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirdiğini savundu.

Ulf Kristersson, "Diğer ülkeler şimdi Türkiye'nin onay kararını vermesini ve İsveç'in NATO başvurusunu onaylamasını bekliyor" dedi.

Türkiye ile İsveç arasındaki toplantıların "inanılmaz derecede önemli" olduğunu vurgulayan Kristersson, "Özellikle Türkiye'deki seçimlerden sonra Türk tarafında kısmen yeni bir değişim var" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN DESTEĞİ ÇOK AÇIK"

Öte yandan İsveç eski Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Magdalena Andersson, Kristersson'a NATO üyeliği konusundaki adımlarından dolayı teşekkür etti.

Magdalena Andersson, Kristersson'a "ABD'nin İsveç'e desteğinin ne kadar önemli olduğunu" sordu.

Kristersson, ABD'nin hem İsveç kamuoyuna hem de Türkiye ile temaslarında "çok açık" olduklarını belirtti.

Kristersson, "Türkiye'nin kararlarını Türkiye'nin verdiğini de biliyorlar. ABD ve diğer NATO ülkelerinden şu anda aldığımızdan daha güçlü bir destek alamazdık" diye konuştu.

ANKARA'DA ÜÇLÜ TOPLANTI

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısının, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği biliniyor

Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.