İsveç Başbakanı Kristersson, muhalefeti acil güvenlik toplantısına davet etti
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'te muhalefet partilerine birlik olma çağrısında bulunarak, güvenlik toplantısına davet etti.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "İsveç'teki gösteriler ve tehditler nedeniyle" muhalefet partilerini güvenlik toplantısına davet etti.
Ulf Kristersson, "dünyanın karmaşık durumunu" göz önüne alarak, "İsveç'in güvenliği konusunda bir diyalog için partilerin mecliste bir araya gelmesinin önemli olduğunu" söyledi.
Kristersson, "Çevremizdeki dünyanın durumu göz önüne alındığında, Riksdag'daki partileri İsveç'in güvenliği konusunda bir diyalog için bir araya getirmek önemlidir. Bu konularda anlaşmaya varılması ve durumun yatıştırılması şu anda hayati önem taşımaktadır. Tüm parti liderlerinin İsveç'in karşı karşıya olduğu durum ve zorluklar hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Şimdi birlik zamanı" dedi.
TOPLANTI "YÜKSEK" ÖNCELİĞE SAHİP
Parlamentodaki tüm parti liderlerinin toplantıya davet edildiği belirtilerek, toplantının Salı günü gerçekleştirileceği bildirildi.
Expressen gazetesine göre, toplantı, "yüksek" önceliğe sahip. Toplantıda parti liderlerine, İsveç'e yönelik tehdit iddialarıyla ilgili olarak güvenlik hakkında bilgi verilecek.
Expressen'e konuşan kaynaklar, "Başbakan, olayların gelişimi hakkında bilgi vermek ve geçtiğimiz haftalarda Stockholm'de meydana gelen eylemlerin ardından İsveç'e ve İsveç'in çıkarlarına karşı yöneltilen gösteri ve tehditlerle ilgili olarak hükümetin güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmesini paylaşmak istemektedir. Toplantı, İsveç'in güvenliğini güçlendirmeye yönelik tedbirler konusunda bir diyalog fırsatı sağlayacaktır" dedi.
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