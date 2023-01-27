İsveç Başbakanı Kristersson'un danışmanı Nilsson istifa etti
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un danışmanı Peter Magnus Nilsson, yasa dışı yılan balığı avlandığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un danışmanı Peter Magnus Nilsson, yasa dışı yılan balığı avladığının ortaya çıkması üzerine istifa etti.
Nilsson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakanlıktaki danışmanlık görevini bıraktığını duyurdu.
Başbakan Ulf Kristersson'a teşekkür eden Nilsson, "Birlikte çalışmaktan keyif aldığım harika bir ekibe sahiptik. Kısa sürede çok şeyler öğrendim." ifadelerini kullandı.
Ülkede "PM Nilsson" olarak bilinen Nilsson, 20 Ekim 2022'de Başbakan Ulf Kristersson'un danışmanlığına getirilmişti.
İsveç Deniz ve Su Yönetimi Ajansı'nın yasa dışı yılan balığı avcılığına yönelik düzenlediği operasyonda Nilsson yakalanmış ve 18 Ocak'ta olay basına yansımıştı.
Ana muhalefet Sosyal Demokrat Partisi, Nilsson'un istifasını istemişti.
İsveç’te nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan yılan balığının avlanılması, 2007'den beri lisanslı balıkçılar dışında yasak.
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