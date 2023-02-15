İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye'ye yardıma devam edeceklerini duyurdu
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin adından Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirterek, Türkiye ve Suriye'ye 37 milyon kron (yaklaşık 3 milyon 558 bin dolar) yardım gönderdiklerini söyledi.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç Parlamentosunda dış politika konulu oturumdan önce AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Tobias Billström, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'de yaşanan felaketin acısını paylaşıyoruz. İsveç bu felakete kayıtsız kalmayarak, 37 milyon kron maddi yardımın yanı sıra bölgeye arama ve kurtarma ekibi gönderdi" dedi.
Billström, "Türkiye'ye yardıma devam edeceğiz ve elimizden geleni yapacağız. Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Başkanlığında yapacağımız bir toplantıda Türkiye ve Suriye için ekonomik ve sosyal yardımları ele alacağız" ifadesini kullandı.
NATO'YA ÜYELİK BAŞVURUSU
İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin Billström, şu değerlendirmelerde bulundu:
"NATO konusunda geçen sene İspanya'nın başkenti Madrid'de Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan Üçlü Muhtıra devam ediyor. Biz de bu anlaşmaya uyuyoruz. Doğal olarak en son Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradığımda deprem felaketini konuştuk. Felaket daha önemli. İleri tarihlerde NATO konusunu konuşuruz."
Billström, Parlamentoda yaptığı konuşmada da İsveç'in güvenilir bir NATO müttefiki olacağını belirterek, "Teröre karşı mücadele Türkiye, Finlandiya ile yaptığımız Üçlü Muhtıra'nın bir parçası. Bütün taahhütlerimizi yerine getireceğiz" dedi.
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