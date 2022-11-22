İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Pençe-Kılıç operasyonu değerlendirmesi

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek için düzenlediği Pençe-Kılıç operasyonunu değerlendirdi.

AA
22 Kasım 2022 Salı, 07:21
İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Pençe-Kılıç operasyonu değerlendirmesi
Abone Ol google-news

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan Billström, ülkesinin Expressen gazetesine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

 


isveç tobias billström Pençe-Kılıç

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler