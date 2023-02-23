İsveç emniyet müdür yardımcısı evinde ölü bulundu

İsveç polisi, emniyet müdür yardımcısının ölü bulunduğunu açıkladı. Polis soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 15:44
İsveç emniyet müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
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İsveç emniyet müdür yardımcısı Mats Lofving'in Norrkoping kentinin doğusundaki evinde ölü bulunduğunu söyledi.

Polisten yapılan açıklamada, akşam saatlerinde evin içinde yaralı bir kişinin bulunduğuna dair kendilerine bilgi verildiği belirtildi.

Ölüm nedeninin henüz bilinmediği belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Polis sendikası başkanı Katharina von Sydow, Mats Lofving'in ölümünün son derece üzücü olduğunu ve düşüncelerinin ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarıyla birlikte olduğunu söyledi.


isveç Emniyet müdür yardımcısı

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