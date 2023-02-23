İsveç-Türkiye görüşmelerinde Mart ayı işaret edildi

İsveç Başbakanı Kristersson, İsveç ile Türkiye arasındaki NATO görüşmelerinin Mart ayının ortalarında yeniden başlayacağını söyledi.

Reuters
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 10:31
İsveç-Türkiye görüşmelerinde Mart ayı işaret edildi
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile NATO üyeliğine dair görüşmelerin Mart'ın ortalarına doğru yeniden başlayacağını söyledi. İki ülke arasında görüşmeler Ocak'ta Kuran'ın yakıldığı gösterilere Türkiye'nin sert tepki vermesinin ardından ertelenmişti.

Kristersson, İsveç'in SVT kanalı ile gerçekleştirdiği söyleşide "(Görüşmeler için) tarih de var, bu bir sır değil ancak onay bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hafta başında görüşmelerin yakın zamanda yeniden başlayacağını belirtmişti.

İsveç ve Finlandiya geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya katılmak üzere başvuruda bulunmuş ancak İsveç Türkiye'den beklenmeyen itirazlar ile karşı karşıya kalmıştı.

İki ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için Ankara'nın onayı gerekiyor. Ankara ise İsveç'in PKK, YPG ve 2016 darbe girişiminin sorumlularına karşı net bir tavır ortaya koymasını istiyor.

Ülkeler arasında yapılan görüşmeler Türkiye'nin sert tepki verdiği İsveç'teki küçük çaplı gösterilerin ardından Ocak ayında durduruldu.


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