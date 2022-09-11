İsveç genel seçimlerde oy verme işlemi başladı
İsveç genel seçimlerinde halk sandık başında. İsveç medyasına göre mevcut Başbakan Magdalena Andersson’ın başkanlığını yaptığı Sosyal Demokrat İşçiler Partisi’nin kazanma şansı, göçmen karşıtı Demokratlar Partisi’ne göre daha yüksek.
İsveç’te genel seçimler başladı. Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 20.00’de sona erecek ve oy sayımı başlayacak. İlk sonuçların da 20.00’dan sonra gelmesi bekleniyor. İsveç medyası, seçim günü öncesi yapılan anketler göre başkanlığını mevcut Başbakan Andersson’ın yaptığı Sosyal Demokrat İşçiler Partisi’nin seçimin favorisi olduğunu yazdı.
GÖÇMEN KARŞITLIĞI SÖYLEMLERİ ÖNE ÇIKTI
İsveç’te İsveç Demokratlar Partisi (SD), göçmen karşıtlığı söylemleriyle oyunu artırdı. Merkez Partisi lideri Annie Lööf, SD’nin oyunu artırması nedeniyle Sosyal Demokrat İşçiler Partisi ile koalisyona sıcak baktığını duyurdu.
TÜRK ASILLI SİYASETÇİ DE YARIŞIYOR
Konya’nın Kulu ilçesinde 1982’de doğan Mikail Yüksel, 2001 yılında İsveç’e göç etti ve 2019 yılında Nüans Partisi’ni (Partiet Nyans) kurdu. Yüksel, bugün yapılan seçimlerde oy bekliyor. Yüksel geçen yıl Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, Kulu ilçesinde yaptığı seçim çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşmıştı. 23 bin oy ile İsveç Meclisi’ne girebileceklerini kaydeden Yüksel, ülkede 100 binin üzerinde Türk’ün yaşadığını ve bunların büyük bir kısmının Kulu ilçesinden olduğunu belirtmişti.
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