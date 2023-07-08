İsveç: Kutsal kitapların yakılmasını durdurmak için yasa değişikliğini görüşüyoruz

Yayınlanma: 08.07.2023 - 13:54

Güncelleme: 08.07.2023 - 13:54

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kuran yakılmasıyla başlayan tartışma konusunda Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Kuran yakılma olaylarının İsveç'in güvenliğini tehlikeye attığını ve bu yüzden de hükümetin Kuran yakılmasını durdurmak için yasa değişikliği yapılmasını tartıştığını belirtti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Stockholm'de bir caminin önünde Kuran yakılmasının İsveç iç güvenliğinde tehditler oluşturduğunu aktaran Stömmer, "Hükümet olarak son zamanlarda yaşanan Kuran yakma olaylarının İsveç'in güvenliğine zarar vermesi nedeniyle Kuran veya diğer kutsal kitapların yakılmasını durdurmak için yasa değişikliği yapılmasını tartışıyoruz." ifadesini kullandı.

Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt de Kuran yakma olaylarının İsveç'te yasaklanması gerektiğini savundu.

Bakan Strömmer'in açıklamalarını Dagens Nyheter gazetesine değerlendiren Billdt, "Strömmer'in, Kuran yakılmasını önlemek için başlattığı incelemeyi destekliyorum" dedi.