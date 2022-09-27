İsveç, Kuzey Akım 1 boru hattında iki sızıntı olduğu uyarısı yaptı

27 Eylül 2022 Salı, 10:46

İsveç Denizcilik Müdürlüğü (SMA), Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının İsveç ve Danimarka kara sularındaki iki noktasında sızıntı olduğu uyarısını yaptı.

Reuters'ın haberine göre, İsveç Denizcilik Müdürlüğü'nün sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kuzey Akım 1'de iki sızıntı var. Biri İsveç ekonomik bölgesinde, diğeri Danimarka ekonomik bölgesinde. Birbirlerine çok yakınlar" dedi.

SMA sözcüsü, boru hattındaki sızıntıların Danimarka'nın Bornholm Adası'nın kuzeydoğusunda olduğunu belirtti. Sızıntılara neyin yol açtığı henüz olmadığını söyledi.

SMA'nın diğer bir sözcüsü ise "Herhangi bir geminin bölgeye çok yaklaşmasını engellemek için çok dikkatli izliyoruz" diye belirtti.

Danimarka Enerji Bakanı Dan Jorgensen'in açıklamasına göre, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki sızıntıların ardından Danimarkalı yetkililer ülkedeki elektrik ve doğalgaz sektörlerinin duruma hazırlık seviyelerini arttırmasını istedi.

Danimarkalı yetkililer, Kuzey Akım 2 boru hattından Baltık Denizi'ne doğalgaz sızıntısı olduğunu tespit ettikten sonra, Bornholm Adası'nın güneydoğusunda beş deniz millik radyanının içine gemilerin girmemesini talep etmişti.