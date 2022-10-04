İsveç, Kuzey Akım'da oluşan hasarın tespit çalışmalarına başladı
İsveç, sızıntıların meydana geldiği Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarın tespiti için çalışmalara başladığını bildirdi.
İsveç, Baltık denizinden geçen Rusya'ya ait doğalgaz boru hatlarında geçen hafta meydana gelen patlamalar sonucunda oluşan hasarın tespiti için bölgeye dalış aracı gönderdi
Reuters'ın haberine göre, İsveç deniz kuvvetlerinin sözcüsü Jimmie Adamsson, "Bu görev sahil korumanın sorumluluğunda, ama biz de ekiplerle onlara destek sağlıyoruz. İsmini vereceğimiz tek araç denizaltı kurtarma ve dalış destek gemisi HMS Belos" dedi.
İsveç başsavcılığı yayımladığı basın açıklamasında, boru hattındaki kaçağın çevresini suç mahalli ilan ettiğini bildirdi.
İsveç sahil güvenliği sözcüsü kaçakların beş deniz mili etrafının girişe yasak bölge olarak belirlendiğini ifade etti.
Kuzey Akım 1 hattındaki kaçağın durduğu belirtilse de, havadan yapılan gözlemler Kuzey Akım 2'deki kaçağın devam ettiğini gösterdi.
Avrupa ülkeleri Kuzey Akım hattının İsveç ve Danimarka sularına yakın üç borusunda oluşan kaçakların sebebini sabotaj şüphesiyle soruştururken Moskova, kaçaklar için Batı'yı suçlayarak bu durumdan ABD'nin kârlı çıktığını belirtmişti.
Kremlin dün, kaçaklardan Batı'nın sorumlu olduğu iddialarını yeniledi, ABD'nin bu sayede sıvılaştırılmış doğalgaz satışlarını ve fiyatlarını artırdığını söyledi.
Washington, kaçaklarla ilgisi olduğunu şiddetle reddetti. Avrupa ülkeleri kaçaklarla ilgili sabotaj kuşkusu duysa da, herhangi bir şüpheli gösterilmedi.
Avrupa'nın önde gelen doğalgaz tedarikçisi ve petrol ihracatçısı Norveç dün, petrol ve doğalgaz işleme tesislerine asker sevk ederek güvenliği artırdı.
Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım hattı, yakın zamana kadar enerji ihtiyacının çoğu için Rus gazını kullanan Avrupa'daki doğalgaz arz krizinin merkezinde yer alıyor.
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