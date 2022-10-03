Kuzey Akım'da 'korozyon' tehlikesi yeni sızıntılara yol açabilir

03 Ekim 2022 Pazartesi, 11:28

ABD'de faaliyet gösteren Küresel Güvenlik Analiz Enstitüsünün Eş Direktörü Gal Luft, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki sızıntılara ilişkin, "Deniz suyu boruya nüfuz ederse içeriden korozyona neden olabilir, bu da ileride sorunlara ve sızıntılara yol açabilir." dedi.

Luft, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarındaki sızıntıların enerji güvenliğine etkisini AA muhabirine değerlendirdi.

Doğalgaz borusunun içindeki korozyonun boru segmentlerini birbirine bağlayan contaları ve konektörleri etkileyebileceğini belirten Luft, "Boru hattının kullanılamaz hale gelmesi veya onarım maliyetinin çok yüksek olması mümkün. Özellikle boruların neredeyse hiç gelir getirmediği durumlarda bu durum daha muhtemel." diye konuştu.

Luft, söz konusu hatların nispeten sığ olduğu dikkate alındığında tamir edilebileceğini vurgulayarak, "Deniz suyu boruya nüfuz ederse içeriden korozyona neden olabilir, bu da ileride sorunlara ve yeni sızıntılara yol açabilir. Dalgıçlar hasarı tam olarak tespit edene kadar onarımın ne kadar süreceğini bilemeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Boru hatları ve internet kabloları gibi denizaltı altyapılarının "son derece savunmasız" olduğunu dile getiren Luft, insan kaynaklı saldırıları önlemenin çok zor olduğunu söyledi.

Luft, teorik olarak bu boru hatlarına çeşitli sensörlerin yerleştirilebileceğini, ancak bunların maliyetli olduğunu, boruların inşa ve bakımını daha pahalı hale getirdiğini aktardı.

Baltık Denizi'nde bu hafta Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan boru hatlarında sızıntılar meydana gelmişti. Bazı Avrupa ülkeleri, sızıntıların sabotaj sonucu olduğunu ifade ederken bunu kimin yapmış olabileceğine dair bilgi verilmemişti.

Söz konusu sabotajın arkasında ABD ya da Rusya olduğuna dair iddialar da gündeme geldi.

Kuzey Akım 1 boru hattı, Baltık Denizi altında Rusya'dan Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp gaz taşıyordu. Rusya, bu boru hattından gönderdiği gazı kademeli olarak azaltmış ve eylül başında vanayı kapatmıştı.

Diplomatik zorluklara rağmen inşası tamamlanan Kuzey Akım 2 boru hattı ise hiç devreye alınamamıştı.