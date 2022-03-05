İsveç, NATO ve Finlandiya ile savunma işbirliğini güçlendirecek
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Avrupa'da güvenlik durumunun değiştiğini ve bu nedenle Finlandiya ve NATO ile savunma işbirliğini güçlendireceklerini söyledi.
İsveç Başbakanı Andersson ve Savunma Bakanı Peter Hultqvist, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile basın toplantısı düzenledi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme girişiminde bulunduğunu belirten Andersson, "Bu girişim Avrupa'da güvenlik durumunu değiştirdi. Bu nedenle Finlandiya ve NATO ile askeri işbirlikteliğini güçlendireceğiz" dedi.
Finlandiya Başbakanı Marin de Avrupa'da değişen güvenlik durumu nedeniyle çok sıkı bir savunma işbirliği yapacaklarını kaydetti.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO ile sıkı işbirliği yapacağının altını çizen Marin, Rusya'ya destek veren Belarus'u da kınadı.
NATO'DAN İSVEÇ AÇIKLAMASI
İsveç'in devlet resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ile NATO'nun işbirliği yaptığını fakat İsveç'e saldırı durumunda tam bir güvenlik garantisi verilemeyeceğini söyledi.
NATO'ya üye olmak ile olmamak arasında fark bulunduğuna işaret eden Stoltenberg, "İsveç, NATO'nun çok yakın bir ortağıdır. Birlikte tatbikat yapıyoruz ve çeşitli konularda çalışıyoruz. Bu durum NATO ve İsveç için önemlidir. Ancak İsveç, 5. madde kapsamında değildir. İsveç, tüm NATO ülkeleri için geçerli olan tam bir güvenlik garantisi kapsamında değildir. NATO'ya üye olmak ile olmamak arasında fark da buradadır" diye konuştu.
İlgili Haberler
- Lavrov, Rusya’nın müzakereler için Ukrayna’dan yeni tarih almadığını bildirdi
- İspanyol tekstil devi Inditex Rusya'daki 502 mağazasını geçici kapatma kararı aldı
- Adana’da yaşayan Ukraynalılardan 'Rusya' protestosu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
En Çok Okunan Haberler
- 'Hocanın altını oymadık'
- Erdal Beşikçioğlu başrolde: 'Hakim'e yeni kan
- Akrep Nalan, hayattayken mirasını devretmiş
- CHP'li milletvekiline yumruklu saldırı
- THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum
- Maç sonrası saha karıştı
- Şarkıcı Bergen kimdir? Hayatı ve kariyeri
- Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu!
- Leicester City 450 dakika sonra güldü!
- Kılıçdaroğlu yanıt verdi: 'Telaşlanmasın'