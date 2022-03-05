Adana’da yaşayan Ukraynalılardan 'Rusya' protestosu
Adana'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerine askeri harekat düzenleyen Rusya’yı protesto etti. Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyesi Ganna Grozdenko, “Ukrayna bu savaşı çoktan kazandı. Bu toplu katliamı durdurun” çağrısı yaptı.
Adana'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerine askeri harekat düzenleyen Rusya’ya karşı, Seyhan ilçesi Atatürk Parkı’nda eylem yaptı.
Eylemde, saldırılarda hayatını kaybeden Ukraynalılar için saygı duruşunda bulunuldu. Topluluk ardından Ukrayna Milli Marşı’nı okudu. Daha sonra savaştan kaçıp Adana’ya gelen bir aile, Ukrayna ezgilerinden bir şarkı söyledi.
"UKRAYNA ÇOKTAN KAZANDI"
Grup adına basın açıklamasını okuyan Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyesi Ganna Grozdenko, Rus ordusunun kasıtlı olarak sivil binaları ve hayati önem taşıyan alt yapı sistemlerini hedef aldığını öne sürdü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i de 'savaş suçu' işlediğini savunan Grozdenko "Türkiye Hükümeti’nin Ukrayna’ya yaptığı cömert insanı yardımı için derinden müteşekkiriz. Biraz daha yardım rica etmek istiyoruz. Düşmanın ülkemize girmesine izin vermeyin. Ukrayna bu savaşı çoktan kazandı. Bu toplu katliamı durdurun. Avrasya kıtasını tamamen yaşanmaz hale getirebilecek bir felaket tehdidiyle karşı karşıyayız. Radyasyonun ölümcül etkileri tüm Karadeniz ve Akdeniz havzasında hissedilecek” diye konuştu.
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