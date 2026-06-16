İsveç'te tartışmalı göç yasası kabul edildi: Oturum izinleri 'iyi hâl' şartına bağlandı

İsveç Parlamentosu, göçmenlerin oturum izinlerinin "kötü davranış" gerekçesiyle iptal edilmesine olanak tanıyan tartışmalı yasa tasarısını kabul etti.

Yeni düzenleme, ödenmemiş borçlar, kayıt dışı çalışma veya aşırılık yanlısı örgütlerle bağlantı gibi gerekçelerle oturum izinlerinin geri alınabilmesinin önünü açıyor.

Sağ hükümet ile onu dışarıdan destekleyen milliyetçi İsveç Demokratları'nın girişimiyle hazırlanan yasa, yalnızca yeni başvuruları değil, daha önce verilmiş oturum izinlerini de kapsıyor.

Düzenleme, Eylül ayında yapılacak genel seçimler öncesinde göç politikalarının daha da sıkılaştırılmasının son adımı olarak değerlendiriliyor.

Muhalefet partileri ve insan hakları kuruluşları, yasanın keyfi uygulamalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Eleştirilerin odağında ise, oturum izinlerinin mahkeme kararıyla suç sayılmamış davranışlar nedeniyle iptal edilebilmesi yer alıyor.

Merkezi Stockholm'de bulunan Civil Rights Defenders adlı insan hakları örgütü, düzenlemenin hukuki belirsizlik yarattığını savundu.

Kuruluşun açıklamasında, "İyi hâl yasası, insanların hangi davranışlarının veya ifadelerinin kendilerine karşı kullanılabileceği konusunda güvensizlik yaratıyor. Bu durum hukuk devletini ve kanun önünde eşitlik ilkesini zedeliyor" denildi.

HÜKÜMET: KURALLARA UYMAYANLAR KALICI OLMAZ

2022 seçimlerini göçü azaltma ve suçla mücadele vaatleriyle kazanan İsveç hükümeti ise düzenlemeyi savunuyor. Hükümet yetkilileri, suç işleyen ya da toplumsal kurallara uymayan kişilerin ülkede kalmasının garanti edilemeyeceğini belirtiyor.

Yasada hangi davranışların "kabul edilemez" sayılacağı ayrıntılı olarak tanımlanmasa da hükümet; vergi borçları, ödenmemiş kamu alacakları, kayıt dışı çalışma, suç faaliyetleri ve aşırılık yanlısı örgütlerle bağlantıları örnek gösteriyor.

Oturum izinlerinin yeniden değerlendirilmesi görevi İsveç Göçmenlik Dairesi'ne verilirken, izinleri iptal edilen kişilere göç mahkemelerinde itiraz hakkı tanınacak.

Göç Bakanı Johan Forssell, mart ayında yasa tasarısını tanıtırken, "Doğru olanı yapmak için çaba göstermeyen hiç kimse ülkede kalmayı garanti görmemeli" ifadelerini kullanmıştı.