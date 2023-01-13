İsveç Türkiye'nin dört iade talebini reddetti

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 10:33

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 10:37

İsveç hükümeti, Ankara'nın 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu FETÖ ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü dört kişinin iade talebini reddetti.

İsveç'in TT haber ajansında dün yayımlanan habere göre iade talepleri 2019 ve 2020 yıllarında, yani İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin Ankara'nın iki İskandinav ülkesinin NATO üyeliklerine ilişkin kaygılarını gidermek üzere üçlü muhtıra imzalamasından önce yapıldı.

Haberde, İsveç yüksek mahkemesinin geçen yaz bu dört kişinin iadesinin yapılamayacağına karar verdiği ve hükümete bu karara uymaktan başka seçenek bırakmadığı belirtildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı bu haberin yazıldığı sırada konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Türkiye, geçen ay yüksek mahkemenin gazeteci Bülent Keneş'in iadesini engelleme kararı almasını olumsuz bir gelişme olarak nitelemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylanması için Keneş'in iadesini şart koşmuştu.

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından NATO'ya katılmak için başvuruda bulunmuştu ancak üye olabilmeleri için Türkiye de dahil olmak üzere NATO üyesi 30 ülkenin onayı gerekiyor.