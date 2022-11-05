İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine dair Türkiye'den açıklama: ‘Somut adım bekliyoruz’

05 Kasım 2022 Cumartesi, 04:00

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuruları, Türkiye ve Macaristan’dan onay beklerken Ankara, bu iki ülkenin haziran ayında imzalanan memorandumdaki tüm unsurların henüz uygulanmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’yi ziyaret ederek önceki akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı’nın İstanbul Temsilciliği’nde 19.20’de başlayan ve yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası ikili, ortak basın toplantısı düzenledi ve aralarında Cumhuriyet muhabirlerinin de olduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Görüşmede Ege’deki durum, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliği ve Ukrayna’ya desteğin konuşulduğunu aktaran Stoltenberg, “Finlandiya ve İsveç, Türkiye’ye verdikleri taahhütleri yerine getirdi” derken güvenlik endişelerini gidermek için Ankara’yla uzun vadeli işbirliğine gitme konusunda da açık şekilde taahhütte bulunduğunu belirtti. Bu iki ülkeyi NATO’ya dahil etme vakti geldiğini söyleyen Genel Sekreter Stoltenberg, “Hem Finlandiya hem İsveç terörizmle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini artırdılar” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ise İsveç’in Türkiye’ye silah ambargosunu kaldırmasını önemli bulduğunu vurguladı ve “Her iki ülke muhtıraya bağlılıklarını devam ettiriyor. İsveç’te kurulan hükümet bu konuda daha kararlı görünüyor” dedi. Stockholm’den “Somut adımlar görmek istiyoruz” beklentisini yineleyen Çavuşoğlu ayrıca yeni İsveç Başbakanı Ulf Kristensson’un 8 Kasım’da Türkiye’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini de ekledi.

"İRAN’DAN BALİSTİK FÜZE YARDIMI"

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da başarısız olduğunu söyleyerek “Son haftalarda füzelerin atıldığını, İHA’larla saldırı yapıldığını, Ukraynalı sivillerin ısınma, su, elektrikten mahrum edildiğini ve kışın geldiği dönemde bunun yapıldığını görüyoruz” diye konuştu. İran’ın da balistik füzelerle Rusya’ya destek verdiğini kaydeden Stoltenberg, “Bu kabul edilebilir değil. Hiç kimse bu illegal savaşta Rusya’yı desteklememeli” dedi.