NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, UEA Başkanı Fatih Birol ile görüştü

15 Eylül 2022 Perşembe, 12:37

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile bir araya geldi.

Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ile görüşmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, enerji güvenliği ve Rusya'nın enerji piyasalarını manipüle etmesini ele aldıklarını bildirdi.

Stoltenberg, "NATO müttefikleri ve ortakları Rusya'ya olan enerji bağımlığını sonlandırmak için birlikte çalışıyor. IEA ile güçlü ortaklığımızı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.