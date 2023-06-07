İsveç Yüksek Mahkemesi'nden Türkiye kararı: İade talebine onay verildi

Yayınlanma: 07.06.2023 - 12:52

Güncelleme: 07.06.2023 - 13:10

Stockholm merkezli Aftonbladet'in haberine göre, 35 yaşındaki adamın, terör suçlarının yanı sıra 2014 yılında Türkiye'de 1.8 kg esrar içeren bir çanta taşıdığı gerekçesiyle dört yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Habere göre suçlunun, cezasının altı aydan az bir kısmını çektikten sonra şartlı olarak tahliye edildiği, Türkiye'den ayrıldığı ve daha sonra İsveç'e taşınarak çalışma izni aldığı belirtildi.

Suçlunun, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine geçen yıl İsveç'te tutuklandığı belirtilirken, Yüksek Mahkeme'nin, 31 Mayıs'ta adamın cezasının geri kalanını çekmek üzere Türkiye'ye iadesini onayladığı bildirildi.

"ÇOK YERİNDE BİR KARAR"

Aftonbladet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İsveç Yüksek Mahkemesi'nin "terör örgütü propagandası yapmak" ya da "Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek" suçlarından herhangi bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği ya da suçlama getirilip getirilmediği yönündeki sorusuna "Hayır" yanıtı verdiğini yazdı.

Duruşmada bilirkişi olarak görev yapan Stockholm Üniversitesi Türk Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Paul T. Levin, "Bu, İsveç hükümeti için çok yerinde bir karar" dedi.

SON KARARI HÜKÜMET VERECEK

Suçlu, iadenin asıl nedeninin, "HDP'de aktif olarak görev yapması" ve "Facebook'ta PKK'ya açıkça destek vermesi" olduğunu iddia etti ve Türkiye'ye olası iadesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni "ihlal edeceğini" savundu.

Şahsın, Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin son sözü Stockholm hükümeti söyleyecek.

İSVEÇ VE TÜRKİYE, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİR ARAYA GELİYOR

Mahkeme kararının, İsveç ile Türkiye arasında gelecek hafta yapılması planlanan NATO toplantısı öncesinde alınması dikkat çekti.

İsveç ile Türkiye arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmede, aranan teröristlerin iadesi ve Üçlü Mutabakat'ta yer alan hususların ele alınması bekleniyor.

İsveç'in, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak olan NATO Zirvesi'nde ittifaka tam üye olarak katılacağı öngörülüyor.

İsveç'in, NATO başvurusunu hala onaylamayan ülkelerin Türkiye ve Macaristan olduğu biliniyor.