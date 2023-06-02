WSJ: Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vermeli

Yayınlanma: 02.06.2023 - 10:43

Güncelleme: 02.06.2023 - 10:43

Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Eski Pentagon yetkilisi Evelyn N. Farkas, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde "Türkiye İsveç'in NATO'ya Girmesine İzin Vermeli" başlıklı bir makale kaleme aldılar.

Makalede, Türkiye ve Macaristan'ın, İsveç'in üyeliğini onaylamasının "zamanının geldiği" vurgulanarak, "Daha fazla gecikme, Vladimir Putin'e Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın Moskova'nın saldırganlığına karşı NATO'yu hem birleştirdiği hem de genişlettiği mesajını sulandıracak, hatta zayıflatacaktır" denildi.

"İsveç'in, Türkiye'nin meşru kaygılarını giderme konusunda samimi bir kararlılık içinde" olduğu belirtilen makalede, "Tam üyeliğin Vilnius zirvesinden sonraya ertelenmesi Kremlin'i cesaretlendirecek ve NATO'nun altını oyacaktır. Geniş çaplı yaptırımlar, diplomatik izolasyon ve savaş alanındaki gerilemelerle sarsılan Rusya için bölünmüşlük göstermenin zamanı değil" ifadeleri yer aldı.

ABD'nin, Türkiye ve Macaristan'a İsveç'in üyeliğini "derhal onaylamaları için baskı yapması" gerektiği savunulan makalede, "ABD, diğer müttefiklerinin de aynı baskıyı uygulamalarını sağlamalıdır. Stockholm, Erdoğan'ın taleplerini karşılamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Mazereti kalmamış olmalı" denildi.

"BİDEN, F-16 SATIŞINI ONAYLAMAYI TEKLİF EDEBİLİR"

Makalede, "ABD, Almanya ve İspanya gibi diğer kilit ülkeler, üyeliğin gerçekleşmesini sağlamak için uygun havuçları sunmalı ve özel olarak doğru sopalarla tehdit etmeli. Örneğin, Başkan Biden Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışını ya da Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretini onaylamayı teklif edebilir" ifadeleri kullanıldı.

Makalede ayrıca, "Diğer müttefikler bu yılın başlarında meydana gelen büyük depremin ardından Türkiye'nin yeniden inşasını desteklemeyi ve zor durumdaki ekonomisine yardımcı olmak için teşvikler sağlamayı teklif edebilirler. Aynı zamanda NATO üyeleri, İsveç'in zirve başladığında üye olmaması halinde Erdoğan ve Orban'ın, Vilnius'ta hoş karşılanmayacağını açıkça belirtmelidir" denildi.