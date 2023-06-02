İsveç'ten Türkiye açıklaması: Yeni yasa, PKK destekçileri üzerinde etkili olacak

Yayınlanma: 02.06.2023 - 14:34

Güncelleme: 02.06.2023 - 14:34

İsveç parlamentosunda 3 Mayıs'ta onaylanan anayasa değişikliği kapsamında terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasası 1 Haziran'da yürürlüğe girdi.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, yeni yasanın İsveç'teki terör örgütü PKK destekçileri üzerinde etkili olabileceğine inandığını söyledi.

Strömmer, "PKK sınıflandırılmış bir terör örgütüdür ve örgütün İsveç topraklarında gerçekleştirdiği ya da teşvik etme veya destekleme ihtimali olan faaliyetler açıktır; artık bununla başa çıkmak için daha etkili araçlarımız var" dedi.

İsveç'in terörle mücadele yasasındaki boşlukları kapatmasının önemli olduğunu vurgulayan Strömmer, yasanın sadece belirli bir terörist grup ya da örgütü hedef almadığını belirterek, "İskandinav komşularımızla uyumlu bir yasaya sahip olmamız son derece önemli" diye konuştu.

YASAYA İLİŞKİN DETAY VERDİ

Strömmer, yasaya ilişkin detay vererek, "Şimdiye kadar, bir terör suçundan dolayı cezalandırılabilmek için, terör suçuna şu ya da bu şekilde karışmış olmanız gerekiyordu. Şimdi ise suç kapsamını genişletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İsveç'te terörist grupları destekleyen ve henüz yakalanmamış çok sayıda kişi var mı" sorusuna Strömmer, "Her halükarda, birkaç yıldır İsveç'e yönelik artan terör tehdidini güçlü bir şekilde karşılayabilmek için kendimizi donatmamız gerektiği sonucuna varabiliriz" yanıtını verdi.

Strömmer, yeni terörle mücadele yasasının "PKK destekçilerinin daha fazla sınır dışı edilmesine yol açıp açmayacağı" sorusunu, "Yasa kovuşturmayı amaçlıyor, bunun somut olarak bireysel vakalarda ne anlama geleceği yasanın uygulanmasıyla ilgili bir konu olacak" şeklinde yanıtladı.

MADRİD MUTABAKATINA VURGU YAPTI

"Yasanın, Türkiye'nin İsveç'in NATO başvurusunu onaylamasına neden olacak mı" sorusuna ilişkin Strömmer, şunları kaydetti:

"Geçen yaz Finlandiya ve Türkiye ile imzaladığımız üçlü mutabakatta terörle mücadelenin önemli bir unsur olduğunu söyleyebilirim. Finlandiya da dahil olmak üzere diğer komşu İskandinav ülkelerinde zaten mevcut olan mevzuatı uygulamaya kararlıyız. Şu anda bunu planladığımız şekilde sürdürüyoruz."

YASANIN TEMELİ 2017'YE DAYANIYOR

İsveç medyası Expressen'e göre, söz konusu yasa altı yıldır hazırlanıyordu.

Expressen, yasa ile ilgili ilk girişimin 2017'de Drottninggatan'da meydana gelen terör saldırısının ardından atıldığını, ancak bugün esas olarak Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini veto etmesinin ardından yeniden gündeme geldiğini yazdı.

YENİ TERÖRLE MÜCADELE YASASI

1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni terörle mücadele yasası, bir terör örgütünü "teşvik etmeyi, güçlendirmeyi ya da desteklemeyi" suç haline getiriyor.

Örneğin; örgüt adına faaliyetler düzenlemek, ekipman sağlamak, kamplar kurmak, toplantı odaları ayarlamak, konutları yönetmek, bireylere yardım ve yataklık yapmak, yemek dağıtmak veya ulaşım sağlamak suç kapsamına giriyor.

Böyle bir örgüte katılımı finanse etmenin de suç teşkil edeceği belirtildi.

Terör faaliyetlerine katılan ve işbirliği yapan kişilere de 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.