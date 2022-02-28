İsveç'in otomobil devinden 'Rusya' kararı

İsveç merkezli otomobil firması Volvo, "ticari potansiyel riskleri" gerekçe göstererek Rusya'ya araç yollamayacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 15:10
İsveç'in otomobil devinden 'Rusya' kararı
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İsveç merkezli otomobil firması Volvo, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Moskova'ya ekonomik yaptırım uygulanması sebebiyle aldığı yeni kararını açıkladı. 

Volvo, bugün yaptığı açıklamada ikinci bir duyuruya kadar Rusya'ya araç göndermeyeceğini duyurdu.

Rusya'ya uygulanan ticari ve ekonomik yaptırımları ve potansiyel risklerini göz önünde bulundurduğunu söyleyen İsveçli şirket, ürettiği otomobilleri Rusya'ya ihraç etmeyecek.


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