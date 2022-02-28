Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı

Çarpmanın etkisiyle çocuk parkının duvarına giren otomobil takla attı. Kazanın geç saatte meydana gelmesi ve o esnada çocuk parkında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Takla atan araçta bulunan kişiler farklı yönlere yaya olarak kaçmaya devam etti. Kaçan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.