Kiralık araç çalan 3 kişi, polisten kaçarken kaza yapıp takla attı
Sancaktepe’de uygulama üzerinden kiralanan otomobilin kapısını zorla açarak çalan 3 kişi, polisten kaçarken farklı bir araca çarpıp takla attı. Sultanbeyli’de başlayan kovalamaca Sancaktepe’de kaza ile son buldu. Polisten kaçan kişilerin farklı bir araca çarpıp takla atma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çarpmanın etkisiyle çocuk parkının duvarına giren otomobil takla attı. Kazanın geç saatte meydana gelmesi ve o esnada çocuk parkında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Takla atan araçta bulunan kişiler farklı yönlere yaya olarak kaçmaya devam etti. Kaçan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.
İlgili Haberler
- Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 21 yaralı
- Bursa'da 7 milyonluk araç kazada hurdaya döndü
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
- Korkutan dolar/TL tahmini
- Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
- Ukrayna'dan 'Maşallah'lı Bayraktar paylaşımı
- CHP'den 'erişim engeli' tepkisi: 'İtiraz edeceğiz'
- Kılıçdaroğlu: 'Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım'
- İbrahim Kalın'dan müzakere çağrısı
- Cilt güzelliğini korumak için 'sıvı tüketimi' uyarısı
- Bulanık görme 'şeker' habercisi mi?
- Denizanası çarpmasında ne yapılmalı?
- Günlük beslenme nasıl yapılmalı?