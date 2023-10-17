İsveçli aktivist Greta Thunberg tutuklandı
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim protestosu sırasında tutuklandı. Thunberg'le birlikte dört aktivistin daha tutuklandığı öğrenildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen bir iklim protestosunda, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de tutuklandı.
Fosil yakıt endüstrisi karşıtı "Fossil Free London" grubu, sosyal medya platformu X'te, "Son dakika. GretaThunberg az önce tutuklandı" paylaşımında bulundu.
Petrol ve gaz şirketlerinin başkanlarının kaldığı otelin önündeki eylem sırasında tutuklanan 20 yaşındaki Thunberg'in yanı sıra dört aktivist daha tutuklandı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, "Beş kişi otoyolu engelleme şüphesiyle tutuklandı ve gözaltına alındı. Memurlar bölgede kalmaya devam ediyor" denildi.
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