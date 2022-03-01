İsveç'te 300 binden fazla kişi internette sığınak aradı
İsveç'te savaş korkusu nedeniyle son bir ayda internette sığınak arayanların oranı hızla arttı.
İsveç devlet radyosunun haberine göre, Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte şubatta 331 bin kişinin internette sığınak aradı.
İsveç Sivil Acil Durum Ajansı (MSB) sözcüsü Anna Wennerström, geçen yılın aynı dönemine göre şubat 2022'de internette sığınak arayanların oranının yüzde 4 bin arttığını söyledi.
İsveç'te 7 milyon insanı barındıracak 64 bin sığınağın bulunduğunu aktaran Wennerström, nüfus oranına göre dünyada en fazla sığınağın İsveç'te bulunduğunu sözlerine ekledi.
İsveç'te NATO üyeliğinin tartışmalarının artması ile birlikte ocakta yüzlerce İsveçlinin, Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğine elektronik posta yolu ile "İsveç'e saldıracak mısınız" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıkmıştı.
Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çocuk, genç ve yaşlılar dahil olmak üzere yüzlerce mesaj aldıkları ve İsveç'e saldırmak gibi bir niyetlerinin olmadığı belirtilmişti.
İlgili Haberler
- Kiev'de bomba ve sirenler altında sığınakta doğum
- Ukrayna'ya transfer için giden gurbetçi futbolcu, sığınakta mahsur kaldı
- Odessa’daki Türk öğrenciler sığınaklarda
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Elektrik tarifelerine yeni zam beklentisi
- 'Ukrayna hassasiyetini Türkiye için de gösterin'
- Antalya'da korkutan deprem
- Akaryakıta bir zam daha
- Ritme göre zıplayan kadınlar hakim karşısında
- Moody's açıkladı: Rusya için 'negatif' unsur
- Avustralya Başbakanı Morrison, Covid-19’a yakalandı
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- 300 binden fazla kişi sığınak aradı