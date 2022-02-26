Kiev'de bomba ve sirenler altında sığınakta doğum

Ukrayna’nın başkenti Kiev‘de bombalar ve sirenler altında bir bebek dünyaya geldi.

IHA
26 Şubat 2022 Cumartesi, 11:12
Kiev'de bomba ve sirenler altında sığınakta doğum
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ülkede gece gündüz patlama ve siren sesleri yükselirken, sevindirici bir haber geldi. Başkent Kiev’de bombardımandan sığınağa kaçanlar arasında olan hamile bir kadının doğum sancıları başladı.

Etraftakilerin hemen yardıma koşmasıyla gerekli koşullar oluşturuldu ve kadın doğum yaptı.

Kiev Metrosu Başkan Yardımcısı Natalya Makagon tarafından yapılan açıklamada, "Bebek sığınak olarak kullanılan metrolarda değil başka bir sığınakta doğdu. Bu her koşulda aile için bir mutluluk anıdır" ifadeleri kullanıldı. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


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