İsveç'te 300 kişiyi taşıyan feribotta yangın çıktı!

İsveçli yetkililer, içinde 300 kişinin bulunduğu feribotun İsveç kıyılarında alev aldığını açıkladı.

İHA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:52
İsveç'te 300 kişiyi taşıyan feribotta yangın çıktı!
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İsveç'te 'Sten Stenica' adlı ve 300 kişiyi taşıyan feribot alev aldı. Güvertedeki bir araçta yangın çıktığını belirten yetkililer kurtarma çalışmaları için üç helikopter ve yedi deniz aracının bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

İlk bilgilere göre ölü veya yaralı haberi gelmezken yangın kontrol altına alındı.


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