Son Dakika: Hatay’da orman yangını!

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:49

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Arpalıuşağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir neden dolayı orman yangını başladı.

Dumanı gören çevredeki yurttaşlar hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, helikopter ile de söndürme çalışmaları başladı.



