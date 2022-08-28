Son Dakika: Kahramanmaraş'ta orman yangını!
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ile Andırın ilçeleri arasında kalan Kısıklı bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz sevk edildi.
Yangına, yangın ilk müdahale ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ise havadan müdahale ediyor.
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