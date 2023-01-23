İsveç'ten sonra Hollanda: Aşırı sağcı lider Kuran'ı yırttı
İsveç'te Kuran'ın yakılmasının ardından, Hollanda'da yeni bir provokasyona imza atıldı. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Den Haag kentinde Kuran sayfalarını yırttı.
İsveç'te, aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kuran yakmasının ardından Hollanda'da da benzer bir olay yaşandı.
Hollanda'nın başkenti Lahey'de, Almanya kökenli PEGIDA (Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar)'nın Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Kuran yırttı.
Flemenkçe yayın yapan AD gazetesinin haberine göre, meclis binası önünde düzenlenen gösteride bir Kuran'I yırtan Wagensveld, daha önce de iki kez aynı şeyi yaptı ve gözaltına alındı. Ancak Wagensveld'e bu kez müdahale edilmedi.
PEGIDA, Almanya'nın Dresden kentinde kuruldu. Alman hükümetini hedef alan hareket, Batı'nın islamlaşmasına karşı çıkmak amacıyla 20 Ekim 2014 itibarıyla toplu gösteriler düzenlemeye başladı.
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