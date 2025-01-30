İsveç'te Kuran yakan Salwan Momika öldürüldü

Yayınlanma: 30.01.2025 - 14:21

Güncelleme: 30.01.2025 - 14:21

İsveç'te Kuran yakma provokasyonları gerçekleştiren Irak asıllı Salwan Momika'nın, dün gece geç saatlerde vurularak öldürüldüğü belirtildi.

SVT'nin, kolluk kuvvetleri ve kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Kuran yakan Salvan Momika Çarşamba günü gece geç saatlerde Södertälje'de vurularak öldürüldü” denildi.

Polis sözcüsü Daniel Wikdal, Çarşamba gecesi meydana gelen silahlı saldırının ardından Södertälje mahallesine polis ve ambulans çağrıldığını söyledi. Dairede bir adamın vurularak öldürülmüş halde bulunduğu, bu kişinin 38 yaşındaki Momika olduğu kaydedildi.

Polis cinayetle ilgili ön soruşturmada beş kişiyi gözaltına aldı.

Expressen gazetesine göre Momika vurulmadan kısa bir süre önce TikTok üzerinden yayın yapıyordu. Olaylar kısmen canlı yayınlanmış olabilir.

MOMİKA'NIN YARGILANMA SÜRECİ

İsveç'te Kuran yakma provokasyonları gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika ve Salwan Najem'in nefret suçu işledikleri gerekçesiyle yargılanmaları 16 Ocak'ta başlamıştı.

Stockholm Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Salwan Momika ile Salwan Najem adındaki iki sanığın, dört ayrı olayda Kuran yakma eyleminde bulunarak "etnik ya da ulusal bir gruba karşı nefret suçu işledikleri" gerekçesiyle yargılandığı bildirilmişti.

Mahkemenin kararını 31 Ocak Cuma günü saat 11.00'de açıklaması bekleniyordu.

İADESİ TALEP EDİLMİŞTİ

Irak, İsveç makamlarından gösteriyi düzenleyen Momika'nın yargılanmak üzere iade edilmesini talep etti. Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği yakınında düzenlenen protesto için onlarca Iraklı bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve pek çok üyesi Kuran yakılmasını şiddetle kınadı. İsveçli yetkililer bu tür eylemlere izin veren kamu düzeni yasasını gözden geçirmeye başlayacaklarını bildirdi.

MOMİKA VE NAJEM'İN KURAN YAKMA PROVOKASYONLARI

Momika ve Salwan Najem, başkent Stockholm'de önceki Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran'ı ateşe vermişti.

Momika ve Najem daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kuran yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos 2023'te de Stockholm Camisi önünde tekrar Kuran yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül 2023'te Malmö kentinde polis korumasında Kuran yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Momika, son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kuran ve Filistin bayrağı yakmıştı.