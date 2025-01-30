Yayınlanma: 30.01.2025 - 12:23

Güncelleme: 30.01.2025 - 12:23

İsveç ve Danimarka'da düzenlediği eylemlerde Kuran yakan Iraklı Salwan Momika'nın öldürüldüğü belirtildi. İsveç basını, Momika’nın Sodertalje kentindeki dairesinde vurularak öldürüldüğü bildirildi. Peki, Salwan Momika kimdir? Kuran yakan Salwan Momika öldü mü?

SALWAN MOMİKA KİMDİR?

Kamuya açık gösteriler düzenleyerek Kur'an-ı Kerim’i yakması ve tahrip etmesiyle tanınan Salwan Momika, Musul'a bağlı Hamdaniyye bölgesinde 1986 yılında dünyaya geldi. Momika'nın terör örgütü DEAŞ saldırıları sırasında, Haşdi Şabi'ye bağlı "Süryani Şahinleri" adıyla bir milis yapısı kurduğu belirtiliyor. Momika, 2017 yılında Schengen vizesiyle Almanya'ya kaçtı ve burada Hristiyanlıktan döndüğünü açıkladı. 2018'de Momika, İsveç'e mülteci vizesi başvurusunda bulundu ve üç yıllık geçici oturma izni aldı.

SALWAN MOMİKA'NIN EYLEMLERİ

Salwan Momika ve Salwan Najem, başkent Stockholm'de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika ve Najem daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kur'an-ı Kerim yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Momika, 24 Ağustos 2023'te de Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül 2023’te Malmö kentinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Momika, son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an ve Filistin bayrağı yakmıştı.

SALWAN MOMİKA ÖLDÜ MÜ?

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, 38 yaşındaki Momika dün gece Södertälje kentindeki bir apartman dairesinde vurularak öldürüldü.

Salwan Momika, Tiktok'ta canlı yayın yaparken evinde silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, Momika'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Polis, şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.