Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü

Yayınlanma: 30.07.2023 - 19:22

Güncelleme: 30.07.2023 - 19:22

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, görüşmede "ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu" vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik sürecinin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kuranı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.