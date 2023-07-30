Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, görüşmede Kuranı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, görüşmede "ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu" vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti.
Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik sürecinin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.
İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kuranı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.
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