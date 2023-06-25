İsveç’te lunaparkta hız treni raydan çıktı: 1 ölü, 7 yaralı

Yayınlanma: 25.06.2023 - 16:19

Güncelleme: 25.06.2023 - 16:19

İsveç'in başkenti Stockholm’de bulunan Gröna Lund adlı lunaparkta hız treni raydan çıktı.

Stockholm Polis Teşkilatı, kazada 7 kişinin yaralandığını, İsveç medyası ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis, yaralılar arasında kadın ve çocukların da olduğunu duyurdu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.