İsveç’te lunaparkta hız treni raydan çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan bir lunaparkta hız treni (roller coaster) raydan çıktı. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsveç'in başkenti Stockholm’de bulunan Gröna Lund adlı lunaparkta hız treni raydan çıktı.
Stockholm Polis Teşkilatı, kazada 7 kişinin yaralandığını, İsveç medyası ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Polis, yaralılar arasında kadın ve çocukların da olduğunu duyurdu.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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