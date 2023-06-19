Kızı sıkışan baba, su kaydırağına tırmandı

Lunaparkta su kaydırağına kızı sıkışan bir baba, akan suya ve kaygan zemine rağmen kızını kurtarabilmek için kaydırağa tırmandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 18:09
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İngiltere'nin Warrington kentinde, ailesi birlikte lunaparka giden 38 yaşındaki Andrew Reece "yılın babası" olarak adlandırılacağı bir olay yaşadı. 

Reece ailesinin 6 yaşındaki kızı Sienna, lunaparktaki su kaydırağında mahsur kaldı. Kahraman baba, lunapark görevlilerinden yardım gelmediğini görünce kızının yardımına koştu. 

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde Andrew'ün, akan suya ve kaygan zemine rağmen kızını kurtarabilmek için kaydırağa tırmanarak kızını kurtardığı görüldü.


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