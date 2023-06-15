İsveç'te muhalefet, hükümeti eleştirdi: Türkiye'yi hafife aldınız

Yayınlanma: 15.06.2023 - 09:55

Güncelleme: 15.06.2023 - 09:55

Eski İsveç Savunma Bakanı ve Sosyal Demokrat Partisi'nin Savunma Politikaları Sözcüsü Peter Hultqvist, Başbakan Ulf Kristersson yönetiminin Türkiye ile yürütülen NATO üyeliği müzakerelerinde Türkiye'ye hafife aldığını söyledi.

Peter Hultqvist, "Bulutların karanlık olduğu açık. Billström de Vilnius'a kadar dahil edileceğimizden oldukça emindi. Bu da hükümetin bu sürecin zorluklarını hafife aldığını gösteriyor" dedi.

Mevcut hükümetin Türkiye ile yürütülen NATO üyeliği sürecini hafife aldıklarını ileri süren Hultqvist, şunları kaydetti:

"Bu sürecin sonuçlandırılmasıyla ilgili sorunları hafife aldılar. Bu da en başından beri kendilerinden çok emin olmalarından kaynaklanıyor. Bu süreci bizim hükümetimizden daha kolay yöneteceklerine inanıyorlardı. Biz hükümetteyken davetli statüsü elde ettik ve o zamandan beri bu bir engel teşkil ediyor."

"ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILMALI"

Hükümetin, Vilnius'taki NATO zirvesine kadar sıkı çalışmaya devam etmesinin önemli olduğunu kaydeden Hultqvist, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç hakkındaki son açıklamalarının NATO üyeliği sürecinde "başka perspektifler açtığını" söyledi.

"İsveç halkı, Vilnius'tan sonra NATO'ya üye olmayacağı gerçeğine hazırlanmalı mı" sorusuna Hultqvist, "Hayır, bence şimdi tüm çabalarımızı Vilnius üzerinde yoğunlaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine dair, "NATO'nun terörle mücadele ayağı nerede? NATO'nun bunu bir defa halletmesi lazım. Bunu halletmedikten sonra Vilnius'ta filan biz kalkıp da el bebek gül bebek diyemeyiz" dedi.