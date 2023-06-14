Macaristan'dan İsveç açıklaması: Türkiye ile birbirimizi bilgilendireceğiz

Yayınlanma: 14.06.2023 - 14:55

Güncelleme: 14.06.2023 - 14:55

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye ile ilişkileri hakkında, AA muhabirine, değerlendirmelerde bulundu.

İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda yeni mevkidaşı Hakan Fidan ile görüştüğünü belirten Szijjarto, "Türkiye ile bu konuda gelecekte atacağımız adımlar hakkında karşılıklı olarak birbirimizi bilgilendirmede anlaştık" dedi.

Szijjarto, Macar hükümetinin, İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediğini, ancak son kararın, Stockholm hükümetinin ülkesine yaptığı "hakaretleri" de dikkate alarak parlamentoya ait olduğunu vurguladı.

Sürekli olarak İsveçli siyasetçilerin eleştirilerine, suçlamalarına ve iddialarına maruz kaldıklarını kaydeden Szijjarto, İsveç'in Macaristan hakkında "demokrasiye sahip olmadığı ve diktatörlük olacağı" suçlamalarını yönelttiğini anımsattı.

Peter Szijjarto, bu tür eleştirilerin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamaları için geçerli bir sebep olduğunu dile getirdi.

İsveç'i, Macaristan'ın iç işlerine müdahale etmekle suçlayan Szijjarto, "Biz asla başka ülkelerin iç meselelerine müdahale etmeyiz" diye konuştu.

Szijjarto, bunu yalnızca İsveç'in yapmadığını, ABD ve diğer Avrupa ülkelerinin de Macaristan'ın iç işlerine müdahale etmeye çalıştığını ileri sürdü.

UKRAYNA

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Szijjarto, çatışmanın yakın zamanda sona ereceğini düşünmediğini belirtti.

Bölgedeki tüm gelişmelerin, savaşın barışa doğru gitmediğini gösterdiğine işaret eden Szijjarto, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların, her iki taraftan da çatışmaları sonlandırmaya yönelik herhangi bir hareket olmaması, Ukraynalı askerlerin Avrupa ülkelerinde eğitilmesi ve ABD'nin savaştaki "derin varlığı" gibi durumların, yakın zamanda savaşın sonlanmayacağını gösterdiğini söyledi.

Szijjarto, Ukrayna'nın ABD'den gelen askeri yardımlar olmadan Rusya'ya karşı savaşamayacağını aktararak, sürdürülebilir barışın sağlanmasının, Washington ile Moskova arasında yapılacak bir anlaşmaya bağlı olduğuna dikkati çekti.

Macaristan'ın, doğal gazın yaklaşık yüzde 80'ini Rusya'dan alması nedeniyle ikili ilişkilerini "pragmatik" olarak nitelendiren Szijjarto, ülkesinin bir sonraki nükleer enerji reaktörlerini, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom aracılığıyla inşa ettiğini kaydetti.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptıkları ilk görüşmelerinden bahseden Szijjarto, ilk izleniminin "çok olumlu" olduğunu aktardı.

Szijjarto, Fidan'ın yeni Dışişleri Bakanı olarak ilk ziyaret ettiği ülkeler arasında Macaristan'ın da olmasını umduğunu ve ilişkilerin gitgide derinleşmesini istediğini ifade etti.

Türkiye ve Macaristan'ın uluslararası siyasi arenada birbirlerine karşı her zaman çok yardımcı olduklarını vurgulayan Szijjarto, "Karşı tarafın ortaya koyduğu kararlara ve çözümlere her zaman saygı duyduk" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile komşusu İsveç, onlarca yıllık askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek, 18 Mayıs 2022'de, NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu.

Finlandiya 4 Nisan'da NATO'nun 31. üyesi olurken, İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı.