İsveç’te profesyonel bir provokatör: Paludan

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 07:23

2020 yılında, Malmö’de onun Kuran yakma girişimi, önceden izin almadığı için polis tarafından engellendi. Paludan, sınırdışı edilerek Danimarka’ya gönderildi. 2 yıl süreyle İsveç’e girmesi yasaklandı. Cezası geçen yılın yaz aylarında tamamlandı.

Paludan, Kuran yakma eylemlerini organize etmek için yeniden Danimarka sınırındaki Malmö kentine geldi. 300 kişilik grubuyla Värnhems Meydanında yine Kuran yaktı. Çıkan olaylar 4 gün sürdü. 20 polis aracı yakıldı, 30 dolayında polis yaralandı, 26 kişi tutuklandı.

MAHKEMEDEN İZİN ALDI

Rasmus Paludan, geçen yılın yaz aylarında da İsveç’in beş bölgesinde Kuran yakmak için idare mahkemelerinden izin aldı. Müslümanların yoğun olduğu Stockholm’un Hallunda, Husby bölgeleri ile Boros ve Trolhattan kentlerinde Kuran yakma eylemi gerçekleştirildi. Paludan, geçen yılın ekim ayında, Göteborg’daki Kuran yakma eylemini Müslümanların yaşadıkları bir mahallede yinelemek için tekrar mahkemeden izin aldı. Polis, olay çıkmaması için yakma eyleminin yapılacağı yeri değiştirdi. Paludan, mahkemeye başvurarak polisin bu kararına itiraz etti. Mahkeme, Paludan’ı haklı buldu ve kararlara uymadığı gerekçesiyle Göteborg Emniyet Müdürü Emelie Kullmy’e kınama cezası verdi.

SEÇİMLERLE İLGİSİ VAR MI?

Ortada duran sorular var: Rasmus Paludan, bu provokatif eylemlerini neden kendi ülkesi Danimarka’da değil de İsveç’te gerçekleştiriyor? Ona bu rahatlığı veren, İsveç yasalarındaki esneklik mi? “Düşünce Özgürlüğü” adına gösterilen hoşgörü mü ve bu olayın Türkiye’deki seçimlerle bir ilgisi var mı?