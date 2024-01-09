İsveç'ten Rusya sınırına görülmemiş tahkimat

Yayınlanma: 09.01.2024 - 11:41

Güncelleme: 09.01.2024 - 11:49

Dagens Nyheter gazetesinin İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un açıklamasına dayandırdığı haberine göre İsveç, NATO’ya katıldıktan sonra Letonya'ya, Rusya sınırına yakın bölgeye yaklaşık 800 asker göndermeyi planlıyor.

Habere göre birliğin görevi, ‘Rusya'nın saldırısını önlemek amacıyla ona gözdağı vermek’ amacıyla oluşturulan ‘müttefik grup çerçevesinde ülkenin sınırlarını korumak’ olacak. Birlik, İttifaka üye olan farklı ülkelerin kısa süreliğine bloğun en doğu kesimlerine asker konuşlandırdığı NATO'nun Geliştirilmiş İleri Varlık (EFP) gücünün bir parçası olacak.

Sputnik'in aktardığına göre, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds bu gelişmeyi ‘harika bir haber’ olarak niteleyerek, “NATO'nun Letonya'daki varlığı güvenliğimiz açısından hayati öneme sahip. NATO güçleri aktif caydırıcılık sağlıyor ve müttefik topraklarının her santimetresinin korunması gerektiğine dair bir mesajdır” açıklamasında bulundu.

İsveç Genelkurmay Başkanı Johnny Lindfors ise bölgeye, personelin yanı sıra personel taşıyıcıları, zırhlı muharebe araçları ve muhtemelen Leopard tankları gibi zırhlı araçların da yollanacağını belirtti.

NATO'nun Geliştirilmiş İleri Varlık (EFP) gücü çerçevesinde İttifaka üye olan farklı ülkeler, kısa süreliğine bloğun en doğu kesimlerine askeri birlik konuşlandırıyor. Letonya'daki EFP kuvvetleri şu anda Kanada tarafından yönetiliyor, birlikte 2 binden fazla asker yer alıyor.

'SAVAŞ OLABİLİR' DEMİŞTİ

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin, 7 Ocak'ta Dalarna bölgesinde bulunan Salen askeri üssünde düzenlenen Ulusal Halk ve Savunma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın ciddiye alınması gerektiğini belirterek "İsveç'te de savaş olabilir, halkımızın savaşa hazır olması gerekir" demişti.

İsveç'in 210 yıldır savaşa girmediğine işaret eden Bohlin, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucunda zaten Avrupa'da kötü olan güvenlik durumu geçtiğimiz yıl daha da kötüleşti. Rusya'nın hızla yeniden silahlanmasının çok ciddiye alınması gerekiyor. Yaklaşık 210 yıldır barış, İsveç halkı için hoş bir yoldaştı. Ancak bu durum günümüzde değişti ve güvenlik durumu kötüleşti. Ben de sorumluluk sahibi bir bakan olarak İsveç halkına bu gerçeği açıklamak durumundayım."

İsveç hükümetinin, "ülkenin savaşa girebileceğine dair zihinsel farkındalık oluşturarak" savunma kabiliyetini artırmaya çalıştığını ifade eden Bohlin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direncini de örnek aldıklarını söyledi.