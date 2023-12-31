İtalyanlar duyurdu: Renato Sanches Süper Lig ekibine önerildi!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu Renato Sanches'in Galatasaray'a önerildiği ileri sürüldü
Portekizli futbolcu Renato Sanches'in Galatasaray'a önerildiği ileri sürüldü.
Roma'nın PSG'den kiraladığı Portekizli oyuncu sakatlıklar sebebiyle istediği süreleri alamadı. Ocak transfer döneminde Fransız devine geri döneceği konuşulan 26 yaşındaki orta saha için Galatasaray iddiası ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; ligde yalnızca 5 maçta forma giyen Sanches, Galatasaray'a önerildi.
11 MİLYON EURO'LUK SATIN ALMA OPSİYONU
Haberde, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncunun 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi.
Fransız takımıyla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, bu sezon Roma formasıyla 5'i Serie A, 4'ü Avrupa Ligi olmak üzere toplam 9 maça çıktı ve 1 gol atarken, asist yapamadı.
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