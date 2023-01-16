İsveç'ten Türkiye ve NATO açıklaması: 'Olumlu noktada...'
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin onayını alma sürecinde "olumlu noktada" olduğunu belirtti.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, katıldığı basın toplantısında İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'ye dair açıklamada bulundu.
Reuters'ın haberine göre Kristersson, "Bence hâlâ çok olumlu bir noktadayız. Müzakereler konusunda, daha doğrusu anlaşmanın takibi konusunda durum iyi gidiyor" dedi.
İsveç, Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, yıllardır devam ettirdiği tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO'ya üyelik için Finlandiya ile birlikte başvuruda bulundu. Üyelik için Türkiye ve Macaristan dışındaki tüm ülkeler onay verdi.
Ankara iki ülkenin de, PKK mensupları ve darbe girişiminden sorumlu tuttuğu ve FETÖ terör örgütü diye tanımladığı Fethullah Gülen cemaatine karşı net tavır almasını istedi.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, hafta sonunda basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin yıl ortasında yapılması beklenen seçimlerden önce onay vermesinin zorlaştığını ifade etmişti.
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